Костромичка сняла на видео, как упавшее дерево придавило иномарку

Девушка услышала хруст дерева и перевела камеру.

Жительница Костромы случайно сняла на видео, как дерево падает на одиноко стоящий автомобиль.

В минувшую пятницу, 19 июня, по Костроме прокатилась сильная гроза со шквалистым ветром. Один из порывов повалил огромное дерево на припаркованную иномарку. Жительница Костромы снимала сильный ветер и тучи на видео и услышала громкий треск. Она повернула камеру в сторону звука и сняла на видео момент, как дерево падает ровно на автомобиль.

Видео было опубликовано в одном из пабликов Костромы и разлетелось по соцсетям. Пользователи соцсетей выражают соболезнования хозяину автомобиля. Другие удивляются, как автор видео снял такой момент. Третьи удивляются, что дерево упало ровно на автомобиль, который стоял в одиночестве.

Видео набрало десятки тысяч просмотров.

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