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В Хакасии и Алтае в выходные выпал снег

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А в некоторых районах выпал огромный град.

В то время как на "полюсе холода" установилась аномальная жара в 35-38 градусов, в отдельных районах Хакасии и Алтая выпал мокрый снег.

Пользователи соцсетей делятся видео со снегом, который выпал 21 июня. Обильный мокрый снегопад прошел на границе Хакасии и Тувы, а также в Алтае на Семинском перевале. На кадрах видео видно, что снег мокрый и тяжелый, пригнул ветки деревьев к земле. 

А районы недалеко от Саяногорска, (Хакасия) засыпало градом размером с куриное яйцо. Град побил стекла в автомобилях и оставил на них вмятины. Пострадали от града садовые и огородные посадки.

Видео: ВК, Новости Хакасия Абакан, Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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