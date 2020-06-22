В Хакасии и Алтае в выходные выпал снег

А в некоторых районах выпал огромный град.

В то время как на "полюсе холода" установилась аномальная жара в 35-38 градусов, в отдельных районах Хакасии и Алтая выпал мокрый снег.

Пользователи соцсетей делятся видео со снегом, который выпал 21 июня. Обильный мокрый снегопад прошел на границе Хакасии и Тувы, а также в Алтае на Семинском перевале. На кадрах видео видно, что снег мокрый и тяжелый, пригнул ветки деревьев к земле.

А районы недалеко от Саяногорска, (Хакасия) засыпало градом размером с куриное яйцо. Град побил стекла в автомобилях и оставил на них вмятины. Пострадали от града садовые и огородные посадки.

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