На "полюсе холода" установилась аномальная жара до +38

Такие температуры не редкость для данного региона, но обычно жара бывает в июле.

На полюсе холода зафиксирована температура в +38 градусов.

РИА Новости со ссылкой на начальника якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в Верхоянске, который соревнуется с Оймяконом на звание "полюса холода", в выходные зафиксирована жара в +38 градусов по Цельсию. В ближайшие дни столбик термометра будет держаться выше отметки в 30 градусов. К выходным станет прохладней.

Аномальная жара установилась из-за антициклона, который пришел с востока. В данном регионе такие летние температуры не редкость, но чаше температура выше 30 градусов бывает в июле. Местные издания сообщают, что последний раз столбик термометра поднимался до отметки 31 градус в 2000 году.

В Оймяконе эти дни воздух прогреется до 29 градусов.

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