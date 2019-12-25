Глава ВТБ рассказал о ситуации на форуме "Россия зовет!".

Андрей Костин считает, что рост цен на рынке жилья в России остановится. Об этом глава ВТБ сообщил журналистам телеканала "Россия-24" в рамках форума "Россия зовет!". Предприниматель также предположил, что при остановке роста цен на недвижимость возрастет предложение со стороны застройщиков.

В ВТБ выступают за продление мер поддержки, связанных с распространением коронавируса. Представитель банка уточнил, что российское правительство обратит внимание на девелоперов. Банк развивает программу льготной ипотеки, предоставляя кредиты под 6,1% годовых.

Но, конечно, тут перегрев тоже плох, потому что стоимость жилья, конечно, не должна расти, я думаю, сейчас на это внимание и правительство обратит девелоперов Андрей Костин, глава ВТБ

Костин напомнил, что рост ипотечного кредитования и рост жилищного строительства можно считать драйверами для развития экономики страны. Он напомнил, что роста стоимости жилья ждать не стоит

Во-первых, жилье долго в цене не росло, даже падало. Вторичный рынок точно упал, да и первичный не рос в рублевом исчислении достаточно долго. Во-вторых, все-таки этот лаг будет, но это временная мера Андрей Костин, глава ВТБ

Путин заявил, что не очень доволен темпами газификации России.

Фото: Piter.tv