Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до 6 трлн рублей

Об этом глава ВТБ рассказал в комментарии для издания The Wall Street Journal.

Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением к правительству России. В комментарии к изданию Wall Street Journal Костин выступил с идеей увеличить объем госдолга для борьбы с последствиями распространения коронавируса COVID-19. На это понадобится до 6 трлн руб.

Руководитель банка заявил, что именно такая сумма необходимо для возмещения выпадающих нефтегазовых доходов и поддержки населения, экономики.

Ранее мы сообщали о том, что Андрей Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году. По данным эксперта, российский регулятор сможет удержать курс американской валюты на значении в 80 рублей в 2020 году. Уже в 2021 году благодаря поддержке Центробанка и Министерства финансов можно ожидать укрепления национальной валюты.

Видео: World Economic Forum / YouTube