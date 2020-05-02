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Вчера, 22:59
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fvbykov
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Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до 6 трлн рублей

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Об этом глава ВТБ рассказал в комментарии для издания The Wall Street Journal.

Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением к правительству России. В комментарии к изданию Wall Street Journal Костин выступил с идеей увеличить объем госдолга для борьбы с последствиями распространения коронавируса COVID-19. На это понадобится до 6 трлн руб.

Руководитель банка заявил, что именно такая сумма необходимо для возмещения выпадающих нефтегазовых доходов и поддержки населения, экономики.

Ранее мы сообщали о том, что Андрей Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году. По данным эксперта, российский регулятор сможет удержать курс американской валюты на значении в 80 рублей в 2020 году. Уже в 2021 году благодаря поддержке Центробанка и Министерства финансов можно ожидать укрепления национальной валюты.

Видео: World Economic Forum / YouTube

Теги: банки, втб, костин, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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