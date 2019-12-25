Глава ВТБ рассказал о финансовых прогнозах на 2021 год.

Андрей Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году. Об этом глава ВТБ рассказал в интервью журналистам "РБК". По данным эксперта, российский регулятор сможет удержать курс американской валюты на значении в 80 рублей в 2020 году. УЖе В 2021 году благодаря поддержке Центробанка и Министерства финансов можно ожидать укрепления национальной валюты.

Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится прокомментировал спикер

Глава ВТБ подчеркнул, что сейчас рост курса доллара произошел "в допустимых пределах" для российских кредитных организаций. Костин заметил, что доллар вырос по сравнению к рублю на 15 процентов. По мнению специалиста, в условиях пандемии коронавируса мировыми инвесторами руководят эмоции, а не расчеты.

Андрей Костин считает, что Центробанк России принял важное решение о том, что ставка не будет повышена.

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 80 рублей.