При этом стоимость нефти Brent выросла на Лондонской бирже до 36 долларов за баррель.

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 80 рублей. Это, согласно данным с площадки, произошло впервые с 6 марта.

В 17:33 европейская валюта подешевела на 1,8 рубля. Сейчас она оценивается в 79,50.

Курс доллара опустился ниже 73. Это случилось в первый раз с 13 марта. В 17:33 доллар достиг отметки в 72,59 рубля. Так он подешевел на 2,39 рубля. Однако позже американская валюта поднялась выше 73 рублей.

При этом стоимость нефти Brent выросла на Лондонской бирже до 36 долларов за баррель.

Ранее СМИ рассказали об условиях Саудовской Аравии для сокращения добычи нефти. Саудиты готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки — но только от объёмов апреля, а не от показателей первого квартала 2020 года.

Видео: kremlin.ru