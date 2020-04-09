Апрельский уровень производства был рекордным для СА - 12,3 миллиона баррелей в сутки.

СМИ рассказали об условиях Саудовской Аравии для сокращения добычи нефти. Саудиты готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки — но только от объёмов апреля, а не от показателей первого квартала 2020 года. Об этом пишет агентство Reuter.

Апрельский уровень производства был рекордным для СА - 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Ранее в Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти на 14% по сравнением с первым кварталом предыдущего года. Это 1,6 миллиона баррелей в сутки. Сообщается, что объём сокращения может быть привязан к уровню I квартала нынешнего года.

Видео: kremlin.ru