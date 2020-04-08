Ранее мы рассказывали, что Россия не планирует наращивать добычу нефти с 1 апреля.

В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти на 14% по сравнением с первым кварталом предыдущего года. Это 1,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Сообщается, что объём сокращения может быть привязан к уровню I квартала нынешнего года.

Ранее мы рассказывали, что Россия не планирует наращивать добычу нефти с 1 апреля, после завершения сделки ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в трейдинговых кругах.

Саудовская Аравия со среды подняла объемы добычи сырья до 12 млн баррелей в сутки. Пока ни Минэнерго РФ, ни Саудовская Аравия не комментирует ситуацию. Глава "Татнефти" в интервью ТАСС ранее заявлял, что увеличивать объемы экономически нецелесообразно, так как на рынке из-за ситуации с коронавирусом присутствует переизбыток сырья.

Видео: YouTube / kremlin.ru