Саудовская Аравия со среды подняла объемы добычи сырья до 12 млн баррелей в сутки.

Россия не планирует наращивать добычу нефти с 1 апреля, после завершения сделки ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в трейдинговых кругах.

Саудовская Аравия со среды подняла объемы добычи сырья до 12 млн баррелей в сутки. Пока ни Минэнерго РФ, ни Саудовская Аравия не комментирует ситуацию. Глава "Татнефти" в интервью ТАСС ранее заявлял, что увеличивать объемы экономически нецелесообразно, так как на рынке из-за ситуации с коронавирусом присутствует переизбыток сырья.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия в мае увеличит избыток нефти на рынке.