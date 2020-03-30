Норвегия в мае увеличит избыток нефти на рынке

Производство вырастит на 30 тысяч баррелей в сутки.

Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке. Об этом сообщил Bloomberg.

Добыча на первой очереди Йохан Свердруп достигнет максимальной отметки в 470 тысяч баррелей уже в мае. Это на несколько месяцев раньше озвученного ранее срока. Сейчас на первой очереди добывают 440 тысяч баррелей, то есть добыча вырастет на 30 тысяч. Мощность второй очереди – 220 тысяч, но её запустят только в конце 2022 года.

Нефть с первой очереди в основном поставляют в Европу. Увеличение производства на 30 тысяч баррелей мало скажется на нефтяном рынке, но данная информация заметно ухудшает новостной фон для котировок барреля.

Ранее мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель.

Видео: YouTube/ Equinor, Lundin Petroleum