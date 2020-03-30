Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году.

Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 01:35 баррель нефти марки WTI стоил около 19,98 долларов. Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году. Тогда за баррель WTI оценивали в 19,48 долларов.

Стоимость нефти Brent упала до 23,07.

Ранее в Минэнерго рассчитали срок выживаемости топливной отрасли при нефти в 25 долларов за баррель. Выяснилось, что российская нефтегазовая отрасль сможет полгода-год функционировать при цене на нефть в 25 долларов за баррель.