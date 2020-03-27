В Минэнерго рассчитали срок выживаемости топливной отрасли при нефти в 25 долларов за баррель

Нефтегазовая отрасль России сможет продержаться с такой ценой на нефть полгода-год.

Российская нефтегазовая отрасль сможет полгода-год функционировать при цене на нефть в 25 долларов за баррель. Продержаться экономике поможет возможная девальвация и гибкая система налогообложения, где 65% от цены на нефти налогами получает бюджет. Об этом рассказал РБК со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина.

Чиновник отметил, что если нефть будут настолько дешевой в течение двух-трех лет, экономику ждут большие проблемы. На данный момент из-за обвала цен на нефть курс рубля также находится на низкой отметке. Курс доллара сейчас составляет 78,7 руб, евро – в 85,9 руб.

В Минэнерго прогнозируют, что цена на нефть будет меняться на фоне развития ситуации с коронавирусом и сократившимся производством на рынке нефти.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель.