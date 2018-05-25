Костин: Россия не находится в дефолте и может рассчитываться по внешнему долгу

Глава ВТБ ждет докапитализации.

Глава российского ВТБ Андрей Костин заявил, что страна не находится в дефолте, а поэтому может рассчитываться по внешнему государственному долгу. Соответствующее заявление эксперт сделал перед журналистами во время пресс-подхода в Государственной Думе РФ. Он напомнил коллегам о том, что государство считается абсолютно платежеспособным.

Россия не находится в дефолте, она абсолютно платежеспособная страна, … возможности рассчитаться у РФ есть все. Андрей Костин, глава ВТБ РФ

Председатель правления ПАО "Банк ВТБ" уточнил, что кредитная организация все-таки рассчитывает на докапитализацию по текущему году, как и другие банковские организации. При этом он призвал прессу не обсуждать конкретные цифры, так как понимания по ним еще нет. Костин считает, что на протяжении 2022 года станет известна динамика экономических процессов. Он ждет убытков в финансовом секторе.

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Фото и видео: YouTube / ParlamentRu