Решетников объяснил порядок перевода средств иностранными компаниями из РФ

В Минэкономразвития РФ делят компании на страны из дружественных, недружественных и нейтральных стран.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников рассказал на брифинге журналистам о порядке перевода денег за рубеж для иностранных компаний. Чиновник уточнил, что денежные переводы в дружественные и нейтральные государства доступны в полном объеме, а ограничения касаются исключительно филиалов фирм из стран, которые правительство РФ считает недружественными.



Эксперт уточнил, что для зарегистрированных в России дочерних обществ зарубежного бизнеса действуют определенные правила, аналогичные тем, которые регулируюют работу российских компаний. В текущей ситуации с западными санкциями российское правительство совместно с Банком России приняло для них ряд послаблений.

В частности, кабинетом министров РФ увеличен максимально допустимый объем предоплаты для транспортных и логистических услуг повышен с 30 до 100%.

Правительство содействует выстраиванию взаимодействия бизнеса и госзаказчиков.

Фото и видео: Правительство России

