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Решетников объяснил порядок перевода средств иностранными компаниями из РФ

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В Минэкономразвития РФ делят компании на страны из дружественных, недружественных и нейтральных стран.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников рассказал на брифинге журналистам о порядке перевода денег за рубеж для иностранных компаний. Чиновник уточнил, что денежные переводы в дружественные и нейтральные государства доступны в полном объеме, а ограничения касаются исключительно филиалов фирм из стран, которые правительство РФ считает недружественными.
 
Эксперт уточнил, что для зарегистрированных в России дочерних обществ зарубежного бизнеса действуют определенные правила, аналогичные тем, которые регулируюют работу российских компаний. В текущей ситуации с западными санкциями российское правительство совместно с Банком России приняло для них ряд послаблений. 

В частности, кабинетом министров РФ увеличен максимально допустимый объем предоплаты для транспортных и логистических услуг повышен с 30 до 100%. 

Правительство содействует выстраиванию взаимодействия бизнеса и госзаказчиков.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: валюта, максим решетников, минэкономразвития, перевод средств, рубль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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