Правительство содействует выстраиванию взаимодействия бизнеса и госзаказчиков

Максим Решетников рассказал о сервисе по перестройке цепочек поставщики-заказчики.

Российское правительство содействует выстраиванию взаимодействия между отечественным бизнесом и государственными заказчиками. Об этом во время брифинга журналистам рассказал министр по экономическому развитию Максим Решетников. Чиновник сообщил прессе о запуске властями страны и Корпорацией МСП двух сервисов, направленных на восстановление цепочек поставщики-заказчики.

Также помогаем бизнесу в перестройке цепочек поставок, поиске новых рынков сбыта и торговых партнеров, чтобы максимально быстро адаптироваться к новым условиям. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт уточнил, что российский сервис надежных поставщиков услуг корпорации состоит на текущий момент из более чем девяти тысяч проверенных компаний, которые уже длительное время присутствуют на внутреннем рынке. Кабмин разработал единый агрегатор всех малых заказов от крупных компаний через шесть торговых площадок.

Решетников: В России приостановили 200 тысяч проверок бизнеса.





Фото и видео: Правительство России