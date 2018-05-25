Решетников: В России приостановили 200 тысяч проверок бизнеса

Глава Минэкономразвития рассказал, что в РФ в 8 раз сократилось число проверок по МСП.

Глава министерства по экономическому развитию России Максим Решетников сообщил о том, что правительственный мораторий на проверки работает, так как по стране количество плановых и внеплановых проверок бизнеса снизилось в 8 раз. Соответствующей информацией чиновник с журналистами поделился на брифинге. В общей сложности кабинету министров удалось приостановить или полностью отменить свыше 200 проверок МСП.

Эксперт отдельно отметил прессе, что в соответствии с президентским указом кабмином России на три года установлен жесткий запрет на проведение любых проверок отечественных IT-компаний, которые вошли в реестр российских разработчиков программного обеспечения. Также были упрощены критерии попадания организаций в этот список. Сейчас в нем присутствует порядка 22 тысяч фирм.

Максим Решетников напомнил о том, что в случае проведения проверок в период действия моратория российская компания может обратиться за помощью в региональную прокуратуру и Генеральную прокуратуру, а IT-корпорации – также в Министерство по цифровому развитию и Минэкономразвития.

МЭР намерено активизировать работу банков с льготными кредитами для МСП.

Фото и видео: Правительство России