Максим Решетников рассказал о намерении правительства "пушить" банки.

МЭР намерено активизировать работу банков с льготными кредитами для МСП (малого и среднего предпринимательства). Об этом во время брифинга журналистам рассказал глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников. Чиновник заметил, что кабинет министров будет плотнее взаимодействовать с отечественными банками для активизации работы кредитных организаций по льготному кредитованию. Данный проект получил неофициальное наименование "1764" по номеру указа.

Она у нас раскручивается, раскручивается пока не так быстро, как хотелось бы. Хотя первые кредиты уже выданы…С одной стороны, понятно, что 15% - это для бизнеса, для оборотки достаточно ощутимая ставка. На этой неделе будем "пушить" банки. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт рассказал, что на текущий момент в работу по правительственной программе "1764" в необходимом объеме включились только шесть российских банков. Решетников также привел актуальную статистику по работе Корпорации МСП и Центробанка. Он заметил, что стороны заключили примерно полторы тысячи договоров о выделении кредитов. Общая сумма выданных денег составила 34 млрд рублей.

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Фото и видео: Правительство России