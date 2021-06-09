Мишустин поблагодарил Володина за эффективный механизм взаимодействия кабмина и ГД

Глава кабмина рассказал лидеру ГД о работе с фракциями.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поблагодарил председателя Государственной Думы Вячеслава Володина за эффективный механизм взаимодействия кабинета министров и депутатов. Премьер-министр РФ встретился с лидером нижней палаты парламента в преддверии ежегодного отчета в ГД. Эксперт добавил, что провел встречи со всеми политическими фракциями в текущем году.

Хочу вас поблагодарить, потому что в целом выстроен очень эффективный, на мой взгляд, механизм взаимодействия правительства Российской Федерации со всеми фракциями Государственной думы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В ответ на это Вячеслав Володин отметил высокую продуктивность диалога правительства и Госдумы, а также указал Мишустину на огромный интерес к ежегодному отчету, который состоится 7 апреля. Депутат подчеркнул, что парламентарии просили граждан страны отправлять свои вопросы для кабмина. На текущий момент народные избранники получили порядка 38 тысяч обращений. Особенно важно, по словам Володина, контакт с правительством в условиях западных санкций и внешних угрозах. У россиян есть вопросы относительно импортозамещения, ценовой политики и другим темам.

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Фото и видео: Правительство России