Михаил Мишустин рассказал об антикризисных мерах членам "ЕР" в Госдуме.

В России пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически. Об это на рабочей встрече с членами политической партией "Единая Россия" рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Он вместе с коллегами из кабинета министров посетил Государственную Думу. Чиновники заметили, что решен вопрос о сохранении сельских надбавок для пенсии, выплачиваемой по старости или инвалидности, если получатели переехали в город.

Для получения положенной пенсии не понадобиться тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению главы правительства, стране важно, чтобы принятые властями антикризисные быстрые, эффективные решения и адресно помогали конкретным людям, семьям, коллективам и экономической системе в целом.

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Фото и видео: Правительство России