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Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами

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Кабмин снял коронавирусные ограничения по полетам.

С 9 апреля Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин на рабочей встрече кабинета министров с членами политической партии "ЕР". Он уточнил, что власти страны снимают те коронавирусные ограничения на регулярных и чартерных рейсах, которые вводились из-за пандемии и негативной эпидемиологической ситуации.

Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер РФ уточнил, что в настоящее время без ограничений россияне могут летать в 15 стран, в том числе ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику.  В новый перечень войдут в том числе Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.

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Фото и видео: Правительство России

Теги: авиасообщение, кабмин, михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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