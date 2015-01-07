Кабмин снял коронавирусные ограничения по полетам.

С 9 апреля Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин на рабочей встрече кабинета министров с членами политической партии "ЕР". Он уточнил, что власти страны снимают те коронавирусные ограничения на регулярных и чартерных рейсах, которые вводились из-за пандемии и негативной эпидемиологической ситуации.

Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер РФ уточнил, что в настоящее время без ограничений россияне могут летать в 15 стран, в том числе ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику. В новый перечень войдут в том числе Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.

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Фото и видео: Правительство России