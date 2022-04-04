Лавров назвал "фейковой атакой" ситуацию в Буче

Глава МИД РФ рассказал о том, что ситуацию разгоняют Запад и украинские СМИ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал "фейковой атакой" ситуацию, которая произошла в Буче Киевском области. По мнению чиновника, украинская сторона устроила провокацию и инсценировку гибели мирного населения, которая стала разгоняться по местным телеканалам и социальным сетям. Таким мнением министр поделился на рабочей встрече с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

…Оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют украинские представители и их западные покровители. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил о том, что еще 31 марта мэр Бучи торжественно говорил о том, что у него все в порядке. два спустя еще два дня спустя обществу показали ситуацию, которую пытаются выставить в антироссийских целях.

Полиция Эстонии намерена 9 мая противодействовать демонстрации российской символики.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости