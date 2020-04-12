Космонавт рассказал, кто формирует музыкальный плейлист на МКС

Об этом в специальном проекте Роскосмоса рассказал космонавт Олег Артемьев.

В День космонавтики, который ежегодно в России отмечается 12 апреля, Роскосмос представил проект, в ходе которого действующий космонавт отвечает на необычные вопросы из своей сферы деятельности. В частности, герой России и космонавт Олег Артемьев ответил, кто отвечает за музыкальный плейлист на Международной космической станции (МКС).

Отмечается, что музыка в ракете играет почти за 2,5 часа до запуска – именно тогда космонавты расскаживаются в аппарате. Каждый член экипажа выбирает по 5 любимых композиций, всего плейлист из 15 песен слушает не только экипаж, но и большая команда, готовящая борт к полету.

При этом всего на МКС у космонавтов в доступе 90 гигабайт музыки разных направлений и жанров.

Ранее мы сообщали о том, что в День космонавтики, который традиционно отмечается 12 апреля, в 2020 году с поздравлением выступили российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) – Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ