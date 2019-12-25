Космонавт объяснил, почему на МКС запрещен алкоголь

Космонавт объяснил, почему на Международной космической станции запрещен алкоголь. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал депутат Госдумы Александр Самокутяев. Эксперт подчеркнул, что на МКС действует табу на любые спиртосодержащие вещества, включая дезодоранты и туалетную воду. Он отметил, что при этом возгораемость не является основным критерием.
Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами. Земля видит сразу. Даже если ты открыл флакон какой-то - запах пошел и сразу на Землю датчик-анализатор сбрасывает в телеметрическом режиме. Моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха
Александр Самокутяев, российский депутат и космонавт
Специалист отметил, что ранее шли споры о предоставлении космонавтам вина для обеспечения борьбы с радиационным излучением. Однако от предложения отказались из-за того, что спирт сказался бы на поломке блока колонок очистки воздуха.
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Фото: Pixabay.com
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