Камеры МКС в прямом эфире зафиксировали странный НЛО

Объект может оказаться космическим мусором или спутником.

Камеры Международной космической станции в прямом эфире зафиксировали странный НЛО. Об этом рассказали зрители, которые наблюдали за неопознанным летательным аппаратом. Они отметили, что устройство металлического цвета двигалось по направлению к Земле. Однако в один момент оно неожиданно пропало с экрана, но после вернулось.

В комментариях в видео пользователи рассказали, что НЛО может на самом деле оказаться космической станцией. Другие с уверенностью заявили о том, что стали свидетелями секретной миссии США, третьи - что увидели свидетельство наличия в космосе инопланетной жизни. Скептически настроенные пользователи отвергли фантастические теории, заявив, что на кадрах был заметен космический мусор или спутник, так как их на орбите летает большое количество.

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Видео: YouTube / MrMBB333