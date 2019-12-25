Скотт Уоринг в очередной раз проанализировал изображения Марса, сделанные NASA.

Охотник за НЛО обнаружил фото инопланетного храма. Уфолог по имени Скотт Уоринг заявил при анализе фотографий NASA о том, что заметил на Марсе Сфинкса возле пирамиды. Он рассказал о собственной находке на официальном сайте.

Это уникальный участок, потому что находится на вершине холма, и нигде нет беспорядочно разброшенных частей. Его очистили, потому что это священное место. Вот почему у статуи склоненная голова. Есть также темное лицо, обращенное к небу, которое почти похоже на человеческое. Здесь же статуя Сфинкса возле пирамиды. Все это вместе взятое означает древнее святое место Скотт Уоринг, уфолог

Напомним, что эксперт часто делился с подписчиками снимками загадочных объектов из космоса. Он уверен, что на красной планете когда-то была внеземная цивилизация, поэтому ищет артефакты, которые подтвердили бы его теорию.

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Фото: NASA

