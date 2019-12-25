Космонавты на МКС останутся без подарков на Новый год

На 2021 год "Роскосмос" перенес два запуска "Прогресса".

Космонавты на Международной космической станции останутся без новогодних подарков. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе государственной корпорации "Роскосмос". Перенесены на 2021 год два космических запуска с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" и метеорологическим спутником "Арктика-М". Это необходимо ради проведения дополнительных проверок. Точные даты запуска будут названы позже.

Принято решение перенести запуски грузового корабля "Прогресс МС-16" и гидрометеорологического спутника "Арктика-М", намеченные на декабрь 2020 года пресс-служба "Роскосмоса"

Напомним, что планировалось отправить "Прогрессы" на МКС 11 и 24 декабря 2020 года. Предполагалось, что оба старта пройдут на космодроме "Байконур" при помощи ракет-носителей "Союз-2".

Камеры МКС в прямом эфире зафиксировали странный НЛО.

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