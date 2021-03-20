Космонавт Иван Вагнер рассказал, сложно ли делать фото Петербурга из космоса

У космонавта есть всего 40 секунд, чтобы сделать фото.

Космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер, выпускник Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Устинова, посетил альма-матер после полугода жизни на орбите. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Вагнера, снимок Петербурга из космоса сделать нетрудно, однако этому может помешать облачность, из-за нее тяжелее найти город. Иван Устинов во время экспедиции публиковал фотографии разных городов с высоты 420 километров.

Иван Вагнер начинал свою карьеру в роли инженера ракетно-космической отрасли, спустя 10 лет он стал космонавтом-испытателем.

Ранее Piter.tv писал, что Рогозин назвал причину переноса пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Байконура.

Фото: Piter.tv