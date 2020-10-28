Космонавт Иван Вагнер поздравил женщин с 8 марта закатом с МКС

Закат был зафиксирован над Патагонией.

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер поздравил женщин с 8 марта закатом с Международной космической станции. Снимки он разместил на своей странице в соцсети Instagram. Закат был зафиксирован над Патагонией.

Такими красками переливался закат над Патагонией (южная часть Южной Америки, включающая Анды, плато и низкие равнины) в конце зимы — начале весны. И в самом деле, с приходом весны солнца становится больше, дни теплее, а краски всё ярче и ярче Иван Вагнер

Ранее Иван Вагнер рассказал в соцсети, как проходит реабилитация и адаптация после нахождения в космосе.

Фото: ivan_mks63 / Instagram