Космонавт Иван Вагнер поздравил женщин с 8 марта закатом с МКС

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер поздравил женщин с 8 марта закатом с Международной космической станции. Снимки он разместил на своей странице в соцсети Instagram. Закат был зафиксирован над Патагонией.
Такими красками переливался закат над Патагонией (южная часть Южной Америки, включающая Анды, плато и низкие равнины) в конце зимы — начале весны. И в самом деле, с приходом весны солнца становится больше, дни теплее, а краски всё ярче и ярче
Иван Вагнер
Ранее Иван Вагнер рассказал в соцсети, как проходит реабилитация и адаптация после нахождения в космосе.
Фото: ivan_mks63 / Instagram
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