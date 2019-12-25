Космонавты на МКС поздравили школьников с 1 сентября

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили учащихся с Днем знаний.

Космонавты с борта Международной космической станции поздравили российских школьников с 1 сентября. Соответствующее обращение от Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера размещено на официальном аккаунте "Роскосмоса" в Twitter. Находящиеся на орбите Земли космонавты рассказали, что для них каждый день является Днем знаний.

Каждый день мы узнаем много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землей из иллюминаторов обращение Анатолия Иванишина

Иван Вагнер пожелал школьникам успехов в учебе, а также "звездного будущего". По словам космонавта, чем больше знаний учащиеся будут приобретать, тем сильнее будет их желание учиться. Он объяснил, что узнавать что-то новое - "это очень интересно".

Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный обращение Ивана Вагнера

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