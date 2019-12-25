До этого россиянин Иван Вагнер разместил в Twitter снимки неизвестных космических объектов.

В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов. Академики считают, что они могут быть связаны с компанией Space X предпринимателя Илона Маска. Об этом пишут РИА Новости.

До этого россиянин Иван Вагнер разместил в Twitter снимки неизвестных космических объектов.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый высказал мнение о том, что эти объекты — спутники систем связи Starlink. Научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт считает, что запечатлённые блики — ни что иное как блики данных спутников.

Ранее мы писали о том, что российский космонавт с Международной космической станции заснял НЛО. Об этом в собственном аккаунте сообщил Иван Вагнер. Ему удалось получить видео во время наблюдения за полярным сиянием над Южным полушарием Земли. Около планеты пролетели пять неопознанных летающих объектов.