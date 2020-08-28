В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

Такого решения требует большой объем работ на МКС, связанный с запуском модуля "Наука".

В 2021 году на Международную космическую станцию впервые могут отправить полностью российский экипаж. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный источник в ракетно-космической отрасли. Эксперт отметил, что речь идет об экипаже, который полетит на космическом корабле "Союз МС-18" весной следующего года.

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства

Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года. Старт будет происходить с космодрома "Байконур".

Напомним, что прошлый полностью российский экипаж отправлялся на орбитальную станцию "Мир" в апреле 2000 года на корабле "Союз ТМ-30". К МКС только российские экипажи не летали.

На Байконуре стартовали электроиспытания модуля "Наука" для МКС.

Видео: YouTube / Роскосмос