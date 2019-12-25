  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Косачев не исключил политического кризиса в США после выборов
Сегодня, 13:11
24
lesjasap

Косачев не исключил политического кризиса в США после выборов

0 0

Сенатор заявил, каким образом в США может возникнуть "несправедливость" по мнению граждан страны.

Константин Косачев не исключил политического кризиса в США после выборов. О этом председатель международного комитета Совета Федерации сообщил телеканалу верхней палаты парламента "Вместе РФ". Эксперт заметил, что разделяет мнение ряда европейских политиков о том, что Америку может ждать конституционный кризис.

Могу с этим согласиться...В США существует раскол не по партийной линии, а между "одноэтажной" и "многоэтажной" Америкой, и большая часть американцев будет протестовать против официальных властей, чем бы ни закончились выборы

Константин Косачев, российский сенатор

Парламентарий отметил, что ситуация может возникнуть из-за того, что за кандидатуру демократа Джо байдена физически проголосует большее число граждан США, а за республиканца Дональда Трампа - большее количество выборщиков. Для многих американцев такая ситуация будет считаться несправедливой.

Клишас раскритиковал избирательные технологии США.

Фото: Piter.tv

Теги: константин косачев, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии