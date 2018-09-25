Корюшку признали знаковым объектом Петербурга

Опрос провел "Петербургский дневник".

Издание "Петербургский дневник" провело опрос, по результатам которого 53% опрошенных петербуржцев сочли корюшку настоящей визитной карточкой города.

Частью местной кухни считают 34%, а вот 13% и вовсе отказываются признать эту рыбу какой-то уникальной. Большинство горожан поддержал председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике при Общественной палате Петербурга Валерий Солдунов.

Несмотря на любовь к рыбе, 44% опрошенных ждут, когда на корюшку спадет ажиотаж и цена, 38% не покупают ее вовсе. Лишь 18% стараются приобрести рыбу, как только она появляется в магазинах. Член Федерации рыболовного спорта Санкт-Петербурга Владимир Поленовский тоже с удовольствием ест корюшку, но в целом относится к ней спокойно.

Из-за коронавирусных ограничений в этом году отменили ставший уже традиционным праздник корюшки. Отмечается, что 54% никогда не участвовали в петербургском фестивале любителей этой рыбы. 39% о празднике слышали, но не принимали участие. Только 7% стараются бывать на фестивале ежегодно.

Ранее мы писали, что эксперт рассказал, как выбрать корюшку.

Фото: da-fish.ru