Корюшку признали знаковым объектом Петербурга

Издание "Петербургский дневник" провело опрос, по результатам которого 53% опрошенных петербуржцев сочли корюшку настоящей визитной карточкой города.
Частью местной кухни считают 34%, а вот 13% и вовсе отказываются признать эту рыбу какой-то уникальной. Большинство горожан поддержал председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике при Общественной палате Петербурга Валерий Солдунов.
Несмотря на любовь к рыбе, 44% опрошенных ждут, когда на корюшку спадет ажиотаж и цена, 38% не покупают ее вовсе. Лишь 18% стараются приобрести рыбу, как только она появляется в магазинах. Член Федерации рыболовного спорта Санкт-Петербурга Владимир Поленовский тоже с удовольствием ест корюшку, но в целом относится к ней спокойно.
Из-за коронавирусных ограничений в этом году отменили ставший уже традиционным праздник корюшки. Отмечается, что 54% никогда не участвовали в петербургском фестивале любителей этой рыбы. 39% о празднике слышали, но не принимали участие. Только 7% стараются бывать на фестивале ежегодно.
Ранее мы писали, что эксперт рассказал, как выбрать корюшку.
Фото: da-fish.ru
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