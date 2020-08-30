В этом году петербургский Праздник корюшки не состоится

Отмечается, что организаторам предлагали провести мероприятие в режиме-онлайн.

В 2021 году петербуржцы останутся без традиционного Праздника корюшки. Об этом во вторник, 11 мая, "Фонтанке" сообщили сами организаторы, Санкт-Петербургское отделение Российского творческого союза работников культуры.

Известно, что в этом году организаторы всё-таки планировали проводить торжество в середине мая, однако позже сдвинули сроки проведения. Вскоре вовсе объявили об отмене Праздника корюшки в связи с ограничительными мерами по коронавирусу.

Отмечается, что организаторам мероприятия предлагали провести Праздник в режиме-онлайн. Однако такое предложение не пришлось по душе участникам фестиваля.

Директор фестиваля Александр Гаврилов заявил, что ежегодный Праздник корюшки невозможно провести в онлайн-режиме.

Ранее мы писали, что областной фестиваль "Корюшка идет!" состоится в Новой Ладоге.

Фото: ВКонтакте / Общенародный "ПРАЗДНИК КОРЮШКИ"