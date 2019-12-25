Корюшка "переехала" из Петербурга в Ленобласть

Праздник проходил с 28 по 30 августа.

Традиционный праздник ладожской рыбы "Корюшка идет!" в этом году прошел на Новой Ладоге в Ленобласти. Праздник длился несколько дней: с 28 по 30 августа.

Помимо всего прочего на фестивале проходила "Ярмарка ремесел", где где лучшие мастера народно-художественных промыслов Ленинградской области показали уникальные изделия и аутентичные сувениры, сообщили в издании "АиФ-Петербург".

Перенести традиционное празднование из Северной столицы в соседний регион было решено из-за пандемии и сложившихся ограничений.

Ранее мы писали, что в Тосно стартовал форум старост и инициативных групп граждан Ленобласти.

Фото: da-fish.ru