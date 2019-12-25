В Тосно стартовал форум старост и инициативных групп граждан Ленобласти

В мероприятии принимает участие губернатор региона.

В среду, 12 августа, ежегодный форум старост и инициативных групп граждан 47-ого региона начался в городе Тосно. К участникам присоединится губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщил ЛенТВ24.

В рамках мероприятия инициативные граждане представят доклады о развитии местного самоуправления, возможности дополнительного субсидирования, а также развития проектов для жителей.

Отметим, что сейчас в ленинградской области насчитывается около 3500 старост и активистов, участвующих в делах местного самоуправления.

Добавим, что в текущем году жители региона разработали 238 проектов на общую сумму 247 миллионов рублей. Из них 69 миллионов рублей выделил областной бюджет, а 4,5 миллиона – бизнесмены и другие граждане.

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Фото: ЛенТВ24