В Новой Ладоге готовятся выбрать лучшего рыбака на фестивале "Корюшка идет!"

Участников оценят по количеству улова.

В субботу, 29 августа, в рамках фестиваля "Корюшка идет!" в Новой Ладоге пройдут соревнования среди рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Участники смогут заняться своим хобби как с берега, так и с лодки. Главное – находиться в пределах акватории, определенной оргкомитетом. Помимо удочек, в арсенале рыбаков могут быть любые снасти и спиннинги, но крючков разрешено взять только два. Не ограничивается также выбор прикормки и длина удилищ.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходима регистрация в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти по почте vi_zaychenko@lenreg.ru или телефону 539-48-87. Кроме того, возможно зарегистрироваться прямо на площадке в день соревнований.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области