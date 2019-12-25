В Тихвине впервые пройдет виртуальный концерт в новом зале

В пятницу, 14 августа, в рамках проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" в Тихвине пройдет виртуальный концерт в Полковой Церкви. Об этом сообщил ТАСС.
В онлайн-формате выступят музыканты симфонического оркестра "Таврический". Они исполнят произведения Римского-Корсакова и Чайковского.Трансляция для тихвинцев будет вестись из Петербурга. Кроме того, выступление будет доступно в ВК-сообществе и на странице Facebook "Музейное агентство Ленинградской области".
Для проведения мероприятия было приобретено оборудование на миллион рублей.
Добавим, что виртуальный зал в Тихвине появился после первого подобного проекта, который открылся в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг".
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Фото: Pixabay
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