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В Тихвине впервые пройдет виртуальный концерт в новом зале
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В Тихвине впервые пройдет виртуальный концерт в новом зале

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На сцене сыграет оркестр "Таврический".

В пятницу, 14 августа, в рамках проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" в Тихвине пройдет виртуальный концерт в Полковой Церкви. Об этом сообщил ТАСС.

 В онлайн-формате выступят музыканты симфонического оркестра "Таврический". Они исполнят произведения Римского-Корсакова и Чайковского.Трансляция для тихвинцев будет вестись из Петербурга. Кроме того, выступление будет доступно  в ВК-сообществе и на странице Facebook "Музейное агентство Ленинградской области".

Для проведения мероприятия было приобретено оборудование на миллион рублей.

Добавим, что виртуальный зал в Тихвине появился после первого подобного проекта, который открылся в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг".

Ранее мы рассказали о том, что труппа театра "На Литейном" проведет гастроли в Ленобласти.

Фото:  Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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