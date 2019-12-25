Труппа театра "На Литейном" проведет гастроли в Ленобласти

Коллектив посетит несколько населенных пунктов.

Труппа театра "На Литейном" планирует выехать в несколько городов Ленобласти во время открытия сезона в августе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В программе запланированы постановки как для детей, так и для взрослых. Так, уже в эту субботу, 15 августа, в Старой Ладоге состоится показ сказки "Волшебное кольцо", а уже 21 августа в Волосово состоится представление "Я озвучиваю мультик".

Кроме того, коллектив примет участие в проекте "Театр + музей" и 22 августа покажет спектакль "Перемирие". Наконец, театр посетит Сосновый Бор, где состоится музыкальный спектакль к честь 47-ого региона.

Ранее мы рассказали о том, что несколько сотрудников Мариинского театра отправлены на карантин из-за коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области