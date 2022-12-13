В Парке 300-летия пройдет "Праздник корюшки"

На этих выходных в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет "Праздник корюшки". Горожан приглашают на общегородской пикник. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Территорию парка разделили на несколько площадок. 13 и 14 мая жители Северной столицы могут принять участие в кулинарных, спортивных и художественных мастер-классах. "Голыми руками" поймать форель. Попробовать "Генеральскую уху", приготовленную по рецепту Александра Меншикова.
Кроме того, жителям предлагают принять участие в мастер-классе по сапсерфингу и яхтингу. Здесь проведут кайт-шоу.
Ранее на Piter.tv: на улице Воскова ночью во время пожара пострадал петербуржец.
Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга
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