В Парке 300-летия пройдет "Праздник корюшки"

Жителей Петербурга приглашают на общегородской пикник.

На этих выходных в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет "Праздник корюшки". Горожан приглашают на общегородской пикник. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Территорию парка разделили на несколько площадок. 13 и 14 мая жители Северной столицы могут принять участие в кулинарных, спортивных и художественных мастер-классах. "Голыми руками" поймать форель. Попробовать "Генеральскую уху", приготовленную по рецепту Александра Меншикова.

Кроме того, жителям предлагают принять участие в мастер-классе по сапсерфингу и яхтингу. Здесь проведут кайт-шоу.

Ранее на Piter.tv: на улице Воскова ночью во время пожара пострадал петербуржец.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга