Коронавирусом вне Китая заразилось больше 12 тысяч человека

Число погибших вне Китая - 214 человек.

Коронавирусом вне Китая заразилось больше 12 тысяч человек. За последние сутки в мире зафиксировано 2223 новых случая заражения, умерли от заболевания 86 человек. Об этом говорят данные Всемирной организации здравоохранения.

В Китае за последние сутки выявлены 120 пациентов, умерли - 38 жителей. За пределами КНР заразились 2103 человека, погибли от коронавируса 48 людей.

Всего в мире на данный момент болезнь подтверждена у 93 090 человек. Из них 80 422 — в Китае. 12 668 — в других странах. Скончались от коронавируса 2984 человека в Китае и 214 — по всему миру.

Ранее Роухани заявил, что коронавирус охватил все провинции Иран.