По России подтверждено 129 летальных случаев.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что коронавирус за минувшие сутки унёс жизни 12 петербуржцев. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По России подтверждено 129 летальных случаев. Больше всего за прошедшие сутки смертей от COVID-19 зафиксировали в Северной столице. Напомним, что в Петербурге резко увеличилась суточная смертность от коронавируса.

Согласно данным специалистов, за весь период по России умерло 15 260 человека.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки зарегистрировали 161 новый случай коронавирусной инфекции.

Фото:Piter.TV