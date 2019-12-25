За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 102 в 84 регионах.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что в Петербурге за последние сутки зарегистрировали 161 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным, в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки – 5 102 в 84 регионах. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12.08.2020 остаются 234 547 человек

Лидером по количеству заразившихся COVID-19 за сутки по-прежнему остается Москва. Там заболело Москва 689 человек.

Ранее мы сообщали о том, что на коронавирус в Петербурге протестировали более 14,5 тысяч человек.

Фото:Piter.TV