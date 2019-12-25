  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На коронавирус в Петербурге протестировали более 14,5 тысяч человек
Сегодня, 10:00
153
nadezhda_sib

На коронавирус в Петербурге протестировали более 14,5 тысяч человек

0 0

Под наблюдением медиков около 500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14647 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 504 человека. Из них 139 ― на самоизоляции, 215― контактные, 150 ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило 242 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано  62 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 6 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге резко увеличилась суточная смертность от коронавируса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии