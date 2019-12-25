На коронавирус в Петербурге протестировали более 14,5 тысяч человек

Под наблюдением медиков около 500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14647 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 504 человека. Из них 139 ― на самоизоляции, 215― контактные, 150 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 242 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 62 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 6 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге резко увеличилась суточная смертность от коронавируса.

Фото: Piter.TV