Королеву красоты насмерть раздавила собственная машина в Британии

Девушка погибла в результате нелепого стечения обстоятельств.

Британские правоохранители завершили расследование гибели 21-летней королевы красоты Элиши Скиннер. Девушка погибла под колесами своего автомобиля, сообщил The Sun.

По данным издания, трагический инцидент произошел еще первых числах января. Cтудентка Нового университета Бакингемшира вернулась с рождественских каникул, которые провела с родителями. Элиши остановилась на подъездной дорожке у общежития и стала разгружать багажник.

Автомобиль стоял на ручнике, однако дорожка была покрыта слоем льда. В тот момент, когда девушка вытаскивала вещи, машина покатилась назад и прижала ее к стене.

Студентка позвонила в службу спасения и потеряла сознание. В госпитале за ее жизнь боролись четыре дня, однако спасти королеву красоты не удалось, так как в мозг долго не поступал кислород. Элиша Скиннер была известна в Великобритании как модель и имела титул "Мисс Фавершем".

Причиной трагедии назван несчастный случай, но суд обратил внимание, что подъездные дорожки у общежития устроены ненадлежащим образом, что усугубило ситуацию.

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Фото: Magnific