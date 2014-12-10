Король Малайзии прибыл в Казань на золотом самолете

Султан Ибрагим встретится у трапа с Рустамом Миннихановым.

В международный аэропорт Казани прибыл король Малайзии Султан Ибрагим. Соответствующее заявление журналистам сделала пресс-секретарь раиса российского региона Татарстан через собственный Telegram-канал. Известно, что иностранный политик прилетел в страну на золотом самолете. В воздушной гавани его встретил Рустам Минниханов. Известно, что политика около трапа угостили местным национальным блюдом чак-чаком.

Напомним, что ранее верховный лидер Малайзии прибыл в Москву с государственным визитом. Российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Султаном Ибрагимом. В рамках мероприятия на высшем уровне обсуждались развитие отношений между двумя государствами и актуальные международные вопросы.

Фото и видео: Telegram / galimovatatarstan