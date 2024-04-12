Новая технология передачи данных пилотам тестируется во Внуково и Пулково

Росавиация запустила цифровой сервис для пилотов в аэропортах России.

Росавиация успешно протестировала цифровой сервис D-ATIS для оперативной передачи метеорологических и аэронавигационных данных экипажам воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тестирование системы прошло в аэропортах Внуково, Пулково (Санкт-Петербург) и Курумоч (Самара). Сервис позволяет пилотам получать критически важную информацию в цифровом формате.

В Росавиации заявили о планах поэтапного внедрения D-ATIS во всех аэропортах страны. Основное преимущество системы – сокращение времени доступа к актуальным данным о погодных условиях и состоянии аэродромов.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолет из Петербурга в Москву 40 минут кружил в небе из-за пробок.

Фото: Piter.TV