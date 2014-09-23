Самолет из Петербурга в Москву 40 минут кружил в небе из-за пробок

Рейс Пулково-Шереметьево задержали в воздухе из-за перегруженности аэропорта

Пассажирский рейс из Санкт-Петербурга в Москву прибыл с 40-минутной задержкой из-за высокой загруженности воздушного пространства столицы, сообщает корреспондент URA.RU, находившийся на борту воздушного судна.

Самолет авиакомпании, вылетевший из аэропорта Пулково, должен был приземлиться в Шереметьево в 20:30, но посадка произошла только в 21:09. В течение этого времени воздушное судно выполняло круговые маневры в зоне ожидания вместе с другими рейсами. Экипаж пояснил пассажирам, что задержка вызвана большим количеством самолетов, ожидающих разрешения на посадку в московском аэропорту.

Ранее сообщалось, что водителям Петербурга простят неоплату парковки в период действия ограничений из-за БПЛА.

Фото: Piter.TV