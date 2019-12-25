Водителям Петербурга простят неоплату парковки в период действия ограничений из-за БПЛА

Губернатор Александр Беглов отменил административную ответственность за неоплату парковки с 8 до 11 часов утра 27 июля в связи с перебоями в работе сервисов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об отмене административных штрафов за неоплату парковки в период действия ограничений, вызванных появлением беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение касается временного промежутка с 8 до 11 часов утра 27 июля 2025 года.

Основанием для принятия такого решения стали технические сбои в работе парковочных сервисов, возникшие из-за ограничительных мер в связи с обнаружением БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Инцидент привел к временному прекращению работы аэропорта Пулково и ряда цифровых сервисов, включая систему оплаты парковочных мест.

В своем заявлении губернатор также выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов и городских служб, обеспечивавшим безопасность региона во время инцидента.

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Фото: Piter.TV